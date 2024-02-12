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Общество

Мартовская погода установится в Нижегородской области на этой неделе

26 февраля 2024 11:35  [147] Общество

Фото: Светлана Шуга

Конец календарной зимы в Нижегородской области ожидается по-мартовски тёплым, и среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Регион будет находиться на дальней периферии циклона, поэтому слабые осадки возможны лишь в отдельные дни. По ночам будет подмораживать, а вот днём воздух будет прогреваться до +2°.

В первеы дни недели ожидается переменная облачность, ветер южный, умеренный, 3-4 м/с. Давление заметно выше нормы. Столбики термометров будут показывать -1...-4° днём, -5...-7° ночью.

В ночь на среду небо прояснится, и днём 28 февраля солнце прогреет воздух до 0..+1°.

В четверг и пятницу прогнозируется облачная погода, тем не менее в дневные часы температура будет повышаться до +1..+2°, а ночью столбики термометров покажут 0...-2°. Местами пройдёт небольшой снег.

В выходные температура уйдёт в слабый минус, будет пасмурно и промозгло.

Напомним, в связи с грядущим потеплением в Нижнем Новгороде по поручению Юрия Шалабаева началась активная очистка кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи.

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