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Общество

Олег Лавричев передал музею Донецка картину "Аллея Ангелов Донбасса"

26 февраля 2024 18:12  [139] Общество

Фото: Telegram-канал Олега Лавричева

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и "Нижегородское ополчение-2022" в рамках очередной поездки на Донбасс передали картину "Аллея Ангелов Донбасса" школьному музею Донецка. Об этом Олег Лавричев сообщил в своих соцсетях.

Картина нижегородского художника заняла место среди других экспонатов патриотического музея школы № 101 Донецка. 

Здесь собраны различные документы времен Великой Отечественной, Афганской войн, а также экспонаты, посвященные защитникам Донбасса , в том числе первому главе ДНР Александру Захарченко.

"Много личных вещей бойцов, документов, оружия. Тяжелее всего находиться в зале, хранящем память обо всех, кто не выжил в эти страшные годы борьбы: дети, ополченцы и добровольцы, медики, журналисты, коммунальщики", - сказал председатель Гордумы Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что участники движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставили партию гуманитарной помощи в зону СВО

 

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Теги:
Донбасс Олег Лавричев СВО
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