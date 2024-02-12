Олег Лавричев передал музею Донецка картину "Аллея Ангелов Донбасса"

Фото:
Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев и "Нижегородское ополчение-2022" в рамках очередной поездки на Донбасс передали картину "Аллея Ангелов Донбасса" школьному музею Донецка. Об этом Олег Лавричев сообщил в своих соцсетях.
Картина нижегородского художника заняла место среди других экспонатов патриотического музея школы № 101 Донецка.
Здесь собраны различные документы времен Великой Отечественной, Афганской войн, а также экспонаты, посвященные защитникам Донбасса , в том числе первому главе ДНР Александру Захарченко.
"Много личных вещей бойцов, документов, оружия. Тяжелее всего находиться в зале, хранящем память обо всех, кто не выжил в эти страшные годы борьбы: дети, ополченцы и добровольцы, медики, журналисты, коммунальщики", - сказал председатель Гордумы Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что участники движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставили партию гуманитарной помощи в зону СВО
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+