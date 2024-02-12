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Бизнес

Нижегородский центр поддержки экспорта проведет обучение для богородских предпринимателей

04 марта 2024 17:36  [94] Бизнес

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области проведет обучение для предпринимателей Богородского муниципального округа в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Семинар "Развитие экспортной деятельности" состоится в районном филиале центра "Мой бизнес" (г. Богородск, ул. Ленина д.184) 15 марта в 12.00.

Мероприятие организовано для представителей малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в расширении экспортной деятельности своих компаний.

"Участники встречи ознакомятся с инструментами нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", а также с региональными инструментами помощи бизнесу и финансовыми продуктами Российского экспортного центра. Проведение подобных встреч в районах области предоставляет возможность местным предприятиям получить консультации по вопросам экспорта, не выезжая из своего муниципалитета", – рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что эксперты ЦПЭ расскажут об условиях заключения экспортных контрактов, подборе зарубежных партнеров, начале торговли на международных маркетплейсах*, а также о льготном участии в международных выставках и бизнес-миссиях.

Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно до 14 марта.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Мой бизнес МСП Экспорт
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