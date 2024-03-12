Сбербанк откроет первый Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде в конце марта Бизнес

Александр Александрович Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Сбер откроет первый Центр финансовой грамотности в креативном пространстве "Гараж" в офисе банка в Нижнем Новгороде 20 марта. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-брифинга 15 марта.

Теперь эта популярная площадка станет еще и местом получения новых знаний и формирования правильных финансовых привычек для нижегородцев.

В центрах финансовой грамотности сотрудники Сбера будут проводить лекции, семинары, игры, квизы и круглые столы для детей и взрослых, в частности, пожилых людей, которые наиболее подвержены финансовым уловкам мошенников. На этих мероприятиях будут рассматриваться различные аспекты финансовой грамотности: бюджет и финансовое планирование, использование банковских продуктов, страхование, инвестирование, формирование пенсионных накоплений, кибербезопасность и другое.

Александр Ведяхин рассказал, что у Сбера 108 млн клиентов, то есть большая часть взрослого населения страны, поэтому банк заинтересован научить людей грамотному финансовому поведению: тому, как эффективно управлять личными финансами, ориентироваться в многообразии финансовых продуктов, делать первые шаги в инвестициях и повышать свое благосостояние.

"Просветительскую работу нужно усиливать, и, как показывает практика, одних онлайн-каналов для этого недостаточно. Да, у Сбера есть такие популярные порталы, как "СберСова", "Кибрарий", "Сберегаем вместе", "Активный возраст" и другие востребованные образовательные материалы в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Однако зачастую наиболее эффективным форматом становится живое общение с людьми, а не с экраном монитора или смартфона. Поэтому мы будем открывать центры финансовой грамотности на площадках Сбера и других в крупнейших городах России", - рассказал Александр Ведяхин.

Также Александр Ведяхин отметил, что объём портфеля инвестиционного и проектного кредитования на 1 марта превысил 100 млрд рублей. Об этом он рассказал в эфире ГТРК "Нижний Новгород".

Сбер открыл кредитную линию в размере 16,6 млрд рублей на строительство межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК". Там студенты будут проживать и обучаться цифровым профессиям.

Кредитная линия в размере 6,4 млрд рублей открыта на развитие ключевого промышленного проекта региона — особой экономической зоны "Кулибин". Средства направляются на строительство дорог, водоснабжения и газоснабжения.

Сбер предоставил 3,5 млрд рублей на финансирование проекта "Школа 800" — крупнейшего образовательного центра в Нижнем Новгороде. Он состоит из трёх школ более чем для 4 тыс. учеников.

"Большой объем инвестиционного портфеля демонстрирует проактивный подход Правительства Нижегородской области к сотрудничеству со Сбером и благодаря этому, наши инвестиционные ресурсы используются максимально эффективно и несут пользу жителям региона. Мы нацелены на продолжение такого сотрудничества в дальнейшем", - отметил Ведяхин.

Текст: Алексей Чугунов

Фото: Сбер