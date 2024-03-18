Нижегородские спасатели прошли учебные сборы в горно-таежной местности

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Первые сборы по использованию снегоходов в горно-таежной местности прошли в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в учебно-тренировочных сборах, наряду с другими опытными специалистами со всей страны, приняли участие спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также производители техники.
Во время учений спасатели отработали навыки по управлению снегоходами в сложных зимних условиях и дикой природы.
Участники сборов управляли техникой в горной местности, проводили эвакуацию, провели тренировки по ориентированию и прокладке маршрута по незнакомой местности. Кроме того, был организован трехсуточный выезд на плато Кваркуш с холодной ночевкой в палатках, поиском и эвакуацией условных пострадавших.
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