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Общество

Нижегородские спасатели прошли учебные сборы в горно-таежной местности

25 марта 2024 10:56  [71] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области

Первые сборы по использованию снегоходов в горно-таежной местности прошли в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в учебно-тренировочных сборах, наряду с другими опытными специалистами со всей страны, приняли участие спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также производители техники.

Во время учений спасатели отработали навыки по управлению снегоходами в сложных зимних условиях и дикой природы.

Участники сборов управляли техникой в горной местности, проводили эвакуацию, провели тренировки по ориентированию и прокладке маршрута по незнакомой местности. Кроме того, был организован трехсуточный выезд на плато Кваркуш с холодной ночевкой в палатках, поиском и эвакуацией условных пострадавших.

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Теги:
МЧС учения
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