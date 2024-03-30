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Общество

Молодые ученые НГТУ им. Алексеева получили молодежную премию "Надежда России"

05 апреля 2024 13:08  [115] Общество

Фото: НГТУ им. Алексеева

Трое молодых ученых-политехников стали лауреатами молодежной премии Российского Союза научных и инженерных общественных объединений "Надежда России" в области науки и техники, включенной в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий. Об этом сообщили в НГТУ им. Алексеева.

На церемонии награждения в Москве ученых поздравили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Проект нижегородских ученых по повышению эффективности работы электросетей высоко оценило российское научное сообщество - в этом году НГТУ им. Р.Е. Алексеева оказался одним из двух вузов России, победивших в конкурсе. 

В составе авторского коллектива нижегородских ученых - к.т.н., доцент, декан факультета подготовки специалистов высшей квалификации Рустам Бедретдинов, к.т.н., доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией "Автономные гибридные электроэнергетические комплексы" Евгений Крюков, к.т.н., доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательской лабораторией "Автономные гибридные электроэнергетические комплексы" Иван Липужин. 

Работа ученых посвящена разработке, изготовлению и внедрению в распределительные электрические сети тиристорных регуляторов напряжения и мощности. Они решают проблему качества электроснабжения потребителей, обозначенную в Энергетической стратегии России до 2035 года. Внедрение разработки позволяет стабилизировать уровень напряжения и управлять потоками мощности, увеличивая пропускную способность линий электропередачи. Принципиально новое устройство системы электроснабжения основано на современных технологиях силовой электроники, позволяющих интегрировать устройство в Интеллектуальную электроэнергетическую систему России. Уже сейчас "Кстовские высоковольтные распределительные сети" проводят опытно-промышленную эксплуатацию устройства на своей электрической подстанции.  

"Работа по проекту ведется в рамках государственной программы поддержки Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" нацпроекта "Наука и университеты". Теоретические и практические вопросы схемотехнических решений, принципы работы тиристорных регуляторов напряжения и мощности апробированы на всех этапах ее разработки – от идеи, математического и имитационного моделирования до создания физической модели, экспериментального образца и опытно-промышленной эксплуатации в действующих распределительных электрических сетях", - рассказал Рустам Бедретдинов.

Напомним, государственная программа "Приоритет 2030" реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Национальный проект "Наука и университеты" направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

 

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Теги:
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