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Общество

Нижегородские активисты приняли участие в I образовательном саммите финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ

06 апреля 2024 17:42  [56] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские активисты приняли участие в I образовательном саммите финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ, который прошел с 1 по 4 апреля в мастерской управления "Сенеж". Саммит открыл линейку мероприятий годовой образовательной программы премии, которые будут проходить в разных регионах России и завершатся в декабре на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Среди участников саммита были призеры и победители премии, амбассадоры и руководители клубов – более 200 человек из 63 регионов страны. В их числе – семь активистов из Нижегородской области: лауреаты премии 2023 года в номинациях "Здоровье нации" и "Территория для жизни" Иван Бочарин и Елена Дубик, координатор Клуба участников премии в Нижегородской области Егор Звягинцев, амбассадоры премии Екатерина Никонорова, Евгения Смирнова и Иван Усов, а также представитель движения "Промэкскурсовод" Снежана Художина.

Под руководством экспертов и тренеров участники работали с миссией и целями сообщества, разбирали свои социальные образы, анализировали возможности и задачи, учились кооперации внутри экосистемы премии и за ее пределами, формировали стратегии роста в регионах и на федеральном уровне.

"Премия #МЫВМЕСТЕ, безусловно, является в нашем добровольческом сообществе настоящим символом народного признания. Здорово, что у нижегородских лидеров социальных изменений появилась возможность построить свою личную траекторию развития, приобрести полезные навыки, единомышленников, поделиться идеями социально значимых инициатив. С каждым годом премия становится все популярнее среди нашего добровольческого общества, в прошлом году сразу два финалиста стали лауреатами. На этот год ставим еще более амбициозные планы и уже приступаем к их реализации", - рассказала генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Программа саммита включала и отдельное направление по формированию практических навыков. Тренинги и мастер-классы этой части образовательной программы в "Сенеже" были посвящены основам коммуникаций и ораторскому мастерству, способам продвижения добрых дел, социальному проектированию и основным инструментам развития и поддержки успешного жизненного цикла социальных проектов.

В работе саммита приняли участие представители дирекции премии (Ассоциации волонтерских центров, платформы ДОБРО.РФ), эксперты, представители партнеров премии. С мотивационной лекцией перед участниками выступил Илья Авербух, призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий.

"Каждый день на саммите — это концентрация полезных знаний, которыми с нами делятся ведущие эксперты и представители органов власти. Они вдохновляют своим примером — появляется четкое убеждение, что возможно все. Также у каждого из нас есть уникальная возможность пообщаться с ними, перенять их опыт. У нас были различные мастер-классы, лекции, сессии, мы узнали много нового. Что важно — программа построена таким образом, чтобы мы работали в командах, заводили новые полезные знакомства и объединялись с добровольцами из других регионов для дальнейшей совместной работы над проектами. Все полученные компетенции и знания я буду транслировать у себя в регионе, делиться ими с другими людьми, вдохновляя своим примером и помогая развиваться в сфере добровольчества", - отметила нижегородка, амбассадор премии Евгения Смирнова.

Результаты работы участников саммита станут фундаментом для дальнейшей работы по развитию сообщества премии и образовательной программы для финалистов 2023 года. Программа будет помогать участникам качественно развивать и масштабировать свои проекты с учетом их конкретных задач и потребностей в материалах в таких сферах, как проектирование и развитие сообществ, психологические и социальные аспекты коммуникаций, организация мероприятий, работа с партнерами, лидерами мнений и волонтерами, средства автоматизации деятельности, PR и маркетинг, монетизация и фандрайзинг. Мероприятия программы будут проходить в форматах индивидуальных консультаций, онлайн- и офлайн-встреч и вебинаров в больших и малых группах, а также образовательных саммитов в федеральных центрах компетенций.

Анонсированный на саммите федеральный клуб участников премии объединит финалистов разных сезонов, которые готовы принимать участие в поддержке сообщества на федеральном уровне. Клуб будет развивать межрегиональные сетевые инициативы, оказывать содействие членам сообщества и принимать участие в реализации государственной политики в области развития благотворительности и некоммерческого сектора.

Напомним, что новый сезон премии стартовал на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус". Именно там начался прием заявок на участие в национальном и международном треках. Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня. Подать заявку на участие в национальном треке премии можно на сайте: премия.мывместе.рф. Получить консультацию об участии в премии можно, обратившись в группу "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте"

СПРАВКА:

Международная премия #МЫВМЕСТЕ, которая реализуется по поручению президента России, стала флагманским проектом мирового сообщества лидеров социальных преобразований. Цель премии — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. За последние три сезона было подано почти 100 000 заявок из 95 стран мира, аудитория благополучателей проектов участников премии превысила 50 млн человек из разных стран.

Национальный трек премии создан, чтобы объединить и развивать сообщества лидеров изменений в общественной среде. Работа трека продолжается и после признания и награждения участников, они объединяются в клубы по всей стране; развивают институт амбассадоров, а финалисты премии получают возможность принимать участие в годовой образовательной программе и поддерживают связь друг с другом через тесное сотрудничество и систему наставничества. Таким образом растет и развивается разноуровневое сообщество премии #МЫВМЕСТЕ. Согласно ВЦИОМ, 65% участников премии подают заявки для того, чтобы расширить круг общения с единомышленниками.

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Теги:
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