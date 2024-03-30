Эн+ в Нижнем Новгороде завершила на своих объектах очередной этап автоматизации стоимостью 12 млн рублей Общество

ООО "Заводские сети" (входит в ГК "Волгаэнерго" Эн+) завершило автоматизацию технологических процессов на Комсомольской и Новокомсомольской насосных станциях. Инвестиции в проект превысили 12 млн рублей.



Автоматизация затронула все основные и вспомогательные технологические процессы, в том числе работу насосного оборудования, а также контроль и архивирование ключевых параметров его функционирования (давление, расход сточных вод, учет стоков, учет количества часов работы и т.д.). Кроме того, на канализационных станциях было частично обновлено электрооборудование: заменено главное распределительное устройство 0,4кВт.



Реализация проекта позволила полностью исключить человеческий фактор при управлении оборудованием станций. Использование специальных программ и алгоритмов минимизирует риск возникновения аварий и перебоев подачи водного потока.



"Внедрение современных технологий на сложных инфраструктурных объектах – это важный процесс, который позволяет повысить их производительность и качество оказываемых услуг. Мы также снизили затраты на функционирование станций. Важно помнить и об охране труда, дальнейшему росту ее уровня будет способствовать установка нового электрического оборудования", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.



В 2024 г. ООО "Заводские сети" планирует реализацию аналогичного проекта на насосной станции Дизельного производства, после чего весь процесс перекачки сточных вод, поступающих в сеть ООО "Заводские сети", будет осуществляться в автоматическом режиме.