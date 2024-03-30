Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премии имени братьев Баташевых в Выксе Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премии имени братьев Ивана и Андрея Баташевых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Награда учреждена Объединенной металлургической компанией (ОМК) для своих лучших сотрудников и носит имя основателей выксунского завода.

Главную корпоративную премию получили специалисты различных профессий. Спикер регионального парламента вручил премию победителю в номинации "Лучший в трубном производстве".

"Братья Баташевы основали 15 металлургических заводов в России. Но самое ценное, что они оставили нам в наследство – это традиции профессионального мастерства, желание стать лучшим в своей профессии. Благодаря труду и таланту рабочих заводы становятся более «бережливыми», экономят огромные деньги и ресурсы, бесперебойно исполняют заказы", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Объединенная металлургическая компания является примером развития корпоративной культуры для всей страны: культивирует уважение к труду, даёт высокие социальные гарантии, проводит обучение сотрудников и делает очень многое для развития социальной и культурной сфер. В Выксе благодаря ОМК поменялась не только среда, но и качество жизни – здесь проводятся уникальные арт-фестивали, открываются современные молодежные пространства. Главный лозунг премии Баташевых: «Забота о будущем». Сейчас везде говорят о подготовке квалифицированных кадров, о восстановлении трудовых династий, а металлурги этим занимаются системно уже десятки лет. Эта заинтересованность в будущем, постоянная забота о возрождении престижа рабочих профессий, поиск и привлечение талантливых молодых людей является самым верным подходом", - резюмировал Евгений Люлин.