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Общество

Сильные ветры и небольшое похолодание накроют Нижегородскую область на неделе

15 апреля 2024 12:00  [93] Общество

Фото: Светлана Шуга

Необычайно тёплый апрель вдруг решил вернуться к своей климатической норме, и на предстоящей неделе жителей Нижегородской области ждут прохладная погода, дожди и сильный ветер. Грустную картину дополнит низкое атмосферное давление.

В ночь на понедельник в регион заявился холодный атмосферный фронт, который уже отметился ливневыми дождями и порывистым ветром и вернул температурный фон к средним многолетним значениям.

Сегодня днём ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +9...+11°, ветер юго-западный, 4-6 м/с. Давление заметно ниже нормы - 733 мм рт.ст. Ближайшей ночью пройдёт небольшой дождь, температура +5...+7°.

16 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, 6-7 м/с, и только к вечеру он стихнет до 3 м/с. Термометры покажут +8...+10° днём и +4...+6° ночью.

В среду, 17 апреля, вернётся ненастная погода, и почти на целый день зарядит дождь. Снова будет ветрено, и хотя температура повысится до +11..13°, будет промозгло и холодно.

18 апреля в течение суток будет пасмурно, возможны локальные небольшие дожди. Атмосферное давление повысится до 742-745 мм рт.ст. Температура будет колебаться от +9 до +11°. Ветер восточный, 3 м/с.

А вот в пятницу, 19 апреля, синоптики прогнозируют значительное потепление при переменной облачности: утром +10...+15, а днём - +20...22°. Ветер южный, до 5 м/с.

В выходные атмосферное давление нормализуется, юго-западный ветер усилится. Ожидается облачная с прояснениями погода, +13..+14 днём, +5...+10 ночью.

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