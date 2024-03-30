Сергей Пляскин: "Деятельность межведомственных комиссий позитивно сказалась на динамике погашения налоговой задолженности в 2023 году" Общество

15 апреля 2024 года состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству под председательством Сергея Пляскина. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Депутаты рассмотрели два вопроса, один из которых касался результатов деятельности межведомственных комиссий по обеспечению поступлений налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода по итогам 2023 года.

В своем докладе директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города Елена Антонова отметила, что в 2023 году доля налоговых доходов составила 30% от всех доходов городского бюджета, подчеркнув, что одним из приоритетных направлений деятельности комиссий является работа, направленная на погашение задолженности по налогу на доходы физических лиц.

В каждом районе города работают районные межведомственные комиссии, которые проводят адресную работу с налогоплательщиками, имеющими задолженность до 1,5 млн рублей. Также на постоянной основе работает городская комиссия, на заседаниях которой рассматривается задолженность крупнейших должников свыше 1,5 млн рублей.

За 2023 год было проведено 273 заседания по вопросу обеспечения поступления налоговых платежей в бюджет, на которых была рассмотрена задолженность 4 275 налогоплательщиков, что на 8,5% больше, чем в 2022 году.

"Хочу отметить, что деятельность межведомственных комиссий позитивно сказалась на динамике погашения налоговой задолженности в 2023 году. В результате в местный бюджет поступило 60,5 млн рублей, при этом доля погашения задолженности составила порядка 80%, что на 30 процентных пункта выше предыдущего года. Эффективная работа, которая помогает в полном объеме реализовывать намеченные социальные проекты в городе", – отметил Сергей Пляскин.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Инженерные сети" за 2022-2023 годы и о планах на 2024 год. Предприятие обслуживает сети наружного освещения Нижнего Новгорода.

Директор МП "Инженерные сети" Михаил Круглов в своем докладе отметил, что выручка от оказания услуг за 2023 год по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 48 559 тыс. руб. в связи с уменьшением тарифа на "подвесы" оптоволоконных линий связи, а также уменьшением количества «подвесов», в связи с реализацией программы "Чистое небо" и составили 108 406 тыс. руб.

"Увеличился объем имущества предприятия по итогам реализации программы "Формирование комфортной городской среды". За 2022 год в рамках ФГКС было отремонтировано 38 объектов, в парках и скверах было заменено 1 291 опор и 1 348 светильников, за 2023 год отремонтировано 32 объекта, в парках и скверах было заменено 1 229 опор и 1 431 светильник. В 2022 году по проекту "Чистое небо" выполнена реконструкция СНО ул. Родионова, в ходе работ были проложены подземные распределительные сети СНО и заменены железобетонные опоры на металлические граненые в количестве 291 шт. В 2023 г. выполнена реконструкция СНО на ул. Семашко с монтажом 13 металлических опор", – отметил Михаил Круглов.

Председатель комиссии Сергей Пляскин попросил предоставить в адрес комиссии аналитическую записку с предложениями по увеличению доходов от предпринимательской деятельности предприятия с целью покрытия уменьшения доходов за 2023 год.