Нижегородская область приняла участие в международной акции "Сад памяти" в ДНР Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область приняла участие в посадке аллеи в Донецкой народной республике в рамках международной акции "Сад памяти". Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"Создание аллеи в память о погибших защитниках Донецкой народной республики – это один из первых результатов взаимодействия в рамках договора о сотрудничестве в восстановлении лесов. Международная акция "Сад памяти" дает возможность принять участие в решении экологических задач и способствует укреплению связей между нашими регионами", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В акции приняли участие председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой народной республики Алексей Шебалков, глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов и делегация министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области во главе с заместителем министра Эдуардом Леонтьевым.

В рамках "Сад памяти" высадили 20 берез, 50 лип и 100 сосен в память о погибших защитниках ДНР. Аллея заложена рядом с реабилитационным центром для участников специальной военной операции города Амвросиевка. Также в центре города появился сквер, где высадили 100 катальп и 50 акаций.

"Восстановление лесных насаждений и озеленение территорий - важная и глобальная задача. От Нижегородской области направлено 30 тыс. саженцев сосны обыкновенной для восстановления лесов Донецкой народной республики. Дополнительно доставили необходимые строительные материалы для восстановления зданий лесхозов республики, пострадавших в результате обстрелов", - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Нижегородская область уже пятый сезон принимает участие в акции "Сад памяти". В 2024 году в Нижегородской области в рамках акции высадят более 300 тысяч сеянцев ели и сосны.

Акция посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Она организована АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства. Мероприятие поддерживают известные общественные деятели, актеры, музыканты.

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