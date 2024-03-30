"Движение Первых" запускает флешмоб "Спасибо спасателям"

"Движение Первых" и федеральный "Совет Первых" 16 апреля запустили флешмоб "Спасибо спасателям".
В рамках флешмоба его участники поддержат спасателей и добровольцев, которые сейчас участвуют в ликвидации наводнений из-за паводка в различных регионах России.
Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно записать видео и рассказать в нём о важной работе сотрудников МЧС, спасателей и волонтёров, которые помогают людям в беде.
Видео нужно опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.
Участники федерального "Совета Первых" из разных регионов уже присоединились к флешмобу и выложили совместное видео, в котором выразили благодарность каждому, кто рискует своей жизнью ради спасения других.
"Движение Первых" дает каждому человеку возможность откликнуться на происходящее сегодня в стране и поблагодарить тех, кто безустанно помогает пострадавшим. Присоединится к флешмобу "Спасибо спасателям" может каждый.
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