"Движение Первых" запускает флешмоб "Спасибо спасателям" Общество

"Движение Первых" и федеральный "Совет Первых" 16 апреля запустили флешмоб "Спасибо спасателям".

В рамках флешмоба его участники поддержат спасателей и добровольцев, которые сейчас участвуют в ликвидации наводнений из-за паводка в различных регионах России.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно записать видео и рассказать в нём о важной работе сотрудников МЧС, спасателей и волонтёров, которые помогают людям в беде.

Видео нужно опубликовать на своей странице ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

Участники федерального "Совета Первых" из разных регионов уже присоединились к флешмобу и выложили совместное видео, в котором выразили благодарность каждому, кто рискует своей жизнью ради спасения других.

"Движение Первых" дает каждому человеку возможность откликнуться на происходящее сегодня в стране и поблагодарить тех, кто безустанно помогает пострадавшим. Присоединится к флешмобу "Спасибо спасателям" может каждый.