Акция "Внимание, пешеход!" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 23-25 апреля Общество

В первом квартале 2024 года на дорогах Нижнего Новгорода было зарегистрировано 137 ДТП с участием пешеходов - это на 14% больше, чем в прошлом году. В результате 139 человек пострадали, 1 пешеход погиб.

Как уточнили в Нижегородском отделе ГИБДД, наибольшее количество автоаварий с участием пешеходов зарегистрировано в Автозаводском и Нижегородском районах - 29 и 25 пешеходов соответственно.

Меньше всего ДТП с участием пешеходов зарегистрировано на территории Канавинского - всего 7, однако один из случаев оказался смертельным.

Инспекторы отмечают, что основными виновниками таких ДТП становятся водители, которые нарушают правила проезда пешеходного перехода, а также превышают скорость.

Пешеходы, в свою очередь, пересекают дорогу вне перехода, а также на запрещающий сигнал светофора.

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Нижнем Новгороде с 23 по 25 апреля пройдёт надзорно-профилактическая акция "Внимание, пешеход!".

Согласно информации, рейды по пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями, а также правил пересечения проезжей части пешеходами пройдут в каждом районе города.

В ГИБДД напомнили, что за непредоставление преимущество пешеходу на пешеходном переходе по ст. 12.18 КоАП РФ водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. Нарушение правил дорожного движения пешеходом по ст. 12.29 КоАП РФ наказывается штрафом до 1500 рублей.