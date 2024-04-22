В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2024 11:37  [43] Акция "Внимание, пешеход!" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 23-25 апреля
23 апреля 2024 11:19  [77] Почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область
23 апреля 2024 11:02  [93] Несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области
23 апреля 2024 10:48  [102] Туристический потенциал Нижегородской области представили экспертам проекта "Большая Волга"
23 апреля 2024 10:32  [98] Первый межнациональный турнир по длинным нардам прошел в нижегородском Доме народного единства
23 апреля 2024 10:16  [128] Свыше 3 тонн нерабочей техники сдали нижегородцы в ходе акции "Электронный сбор"
23 апреля 2024 09:18  [128] Глеб Никитин направил поздравление с праздником Песах
22 апреля 2024 19:54  [274] Парковку авто запретят между школой №22 и детским садом №67 в Верхних Печёрах
22 апреля 2024 18:51  [252] Незаконные объекты канализации выявлены на бывшей территории лодочной станции "Турист"
22 апреля 2024 18:38  [244] Нижегородский доброволец: "За Родину, семью, детей!"
Общество

Акция "Внимание, пешеход!" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 23-25 апреля

23 апреля 2024 11:37  [43] Общество

В первом квартале 2024 года на дорогах Нижнего Новгорода было зарегистрировано 137 ДТП с участием пешеходов - это на 14% больше, чем в прошлом году. В результате 139 человек пострадали, 1 пешеход погиб.

Как уточнили в Нижегородском отделе ГИБДД, наибольшее количество автоаварий с участием пешеходов зарегистрировано в Автозаводском и Нижегородском районах - 29 и 25 пешеходов соответственно.

Меньше всего ДТП с участием пешеходов зарегистрировано на территории Канавинского - всего 7, однако один из случаев оказался смертельным.

Инспекторы отмечают, что основными виновниками таких ДТП становятся водители, которые нарушают правила проезда пешеходного перехода, а также превышают скорость.

Пешеходы, в свою очередь, пересекают дорогу вне перехода, а также на запрещающий сигнал светофора.

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Нижнем Новгороде с 23 по 25 апреля пройдёт надзорно-профилактическая акция "Внимание, пешеход!".

Согласно информации, рейды по пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов водителями, а также правил пересечения проезжей части пешеходами пройдут в каждом районе города.

В ГИБДД напомнили, что за непредоставление преимущество пешеходу на пешеходном переходе по ст. 12.18 КоАП РФ водителям грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. Нарушение правил дорожного движения пешеходом по ст. 12.29 КоАП РФ наказывается штрафом до 1500 рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph