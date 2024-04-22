Нижний Новгород принял участников программы "Голос Поколения. Студенты" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Очный модуль федеральной образовательной программы "Голос Поколения. Студенты" стартовал в Marins Park Hotel в столице Приволжья. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Эта образовательная программа реализуется Всероссийским студенческим проектом "Твой ход" при поддержке Росмолодежи. Нижний Новгород стал первым из пяти городов, который принял очный модуль программы.

Всего на мероприятии собралось 140 студентов из Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, в том числе 14 человек из Нижегородской области.

"Это уже третий сезон проекта "Твой ход". Здесь студенты смогут, в частности, познакомится с молодежной политикой Нижегородской области и создать свои проекты в различных сферах. В дальнейшем ребятам и девушкам предстоит их защищать, победитель проекта получит приз в 1 млн рублей, который он может потратить на свое развитие", - рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Она пообщалась со студентами и ответила на их вопросы. Так, студент из Уфы, молодежный министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Дмитрий Севастьянов поинтересовался у Светланы Ануфриевой о том, сколько человек пошли стажировку на госслужбе по программе "Госстарт".

"По всей стране по этой программе около 10 тысяч человек смогли пройти стажировку в органах власти. Очень бы хотелось, чтобы на госслужбу шли молодые ребята, которые готовы принимать сложные решения и не боятся ответственности", - ответила Ануфриева.