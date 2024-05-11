Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое" Культура и отдых

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем музеев.

"Уважаемые сотрудники музеев, ветераны музейной отрасли, а также все, кто ценит исторические и культурные сокровища музейных фондов! Поздравляю вас с Международным днем музеев!

Музеи позволяют нам познать прошлое, прикоснуться к прекрасному миру искусства, разгадать тайны науки. Слов благодарности и признательности заслуживают специалисты, которые своим трудом сохраняют и преумножают культурно-историческое наследие. Спасибо вам за ваш профессионализм, энтузиазм, преданность делу!

Благодаря вам и вашим коллегам в нижегородских музеях доступны посетителям уникальные экспонаты, произведения искусства мирового значения, идет большая системная работа по воспитанию и просвещению молодого поколения. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.