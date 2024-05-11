Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Автобусный маршрут А-39 отменен в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 мая 2024 09:20  [65] Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое"
17 мая 2024 16:35  [230] Программу арт-резиденций-2024 представили в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 16:15  [211] Нижегородские музеи вышли в финал Национальной премии в области музейного дела
17 мая 2024 16:04  [203] Нижегородский хоровой колледж и гимназия при Белорусской академией музыки стали партнерами
17 мая 2024 14:27  [285] Музей Городецкой росписи откроется в Нижегородской области
17 мая 2024 11:51  [239] VR-экскурсии по речному Нижнему Новгороду и городам области стали доступны в ТИЦ
17 мая 2024 11:11  [220] Более 2000 мероприятий пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках статуса "Культурная столица – 2024"
16 мая 2024 13:42  [362] "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт на площади Минина и Пожарского 27 июля
16 мая 2024 11:17  [359] Второе отделение Центра военно-патриотического воспитания открылось в Нижнем Новгороде
15 мая 2024 13:29  [353] Гастроли Севастопольского драмтеатра им. А.В. Луначарского проходят в Нижнем Новгороде 
Культура и отдых

Евгений Люлин: "Музеи позволяют нам познать прошлое"

18 мая 2024 09:20  [65] Культура и отдых

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным днем музеев.

"Уважаемые сотрудники музеев, ветераны музейной отрасли, а также все, кто ценит исторические и культурные сокровища музейных фондов! Поздравляю вас с Международным днем музеев!

Музеи позволяют нам познать прошлое, прикоснуться к прекрасному миру искусства, разгадать тайны науки. Слов благодарности и признательности заслуживают специалисты, которые своим трудом сохраняют и преумножают культурно-историческое наследие. Спасибо вам за ваш профессионализм, энтузиазм, преданность делу!

Благодаря вам и вашим коллегам в нижегородских музеях доступны посетителям уникальные экспонаты, произведения искусства мирового значения, идет большая системная работа по воспитанию и просвещению молодого поколения. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph