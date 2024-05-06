Открытие мотосезона в Нижнем Новгороде состоится 11 мая
Открытие мотосезона в Нижнем Новгороде состоится 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, с 13:00 до 13:30 для проезда мотоколонны будет ограничено движение по маршруту: площадь Ленина – улица Советская – Канавинский мост – Нижне-Волжская набережная – улица Широкая – Зеленский съезд – Площадь Минина и Пожарского – Георгиевский съезд – улица Красная слобода – парковка ФОКа "Горадром".
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рекомендовали объезжать зону проведения мероприятия по прилегающим улицам.
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