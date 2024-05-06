Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2024 18:42  [124] "Вечный огонь" впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе
09 мая 2024 18:27  [121] Молодёжный центр "Пересвет" открыт в г. Бор
09 мая 2024 18:16  [132] 102-летний нижегородец Николай Шишкин присутствовал на Параде Победы в Москве
09 мая 2024 17:37  [129] Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в праздновании Дня Победы
09 мая 2024 15:34  [184] Стелу "Город трудовой доблести" открыли в парке Победы Нижнего Новгорода
09 мая 2024 14:26  [174] Глеб Никитин встретился с нижегородцами-ветеранами ВОВ
09 мая 2024 13:56  [183] Всероссийская акция "Стена памяти" стартовала в Нижегородской области
09 мая 2024 13:15  [245] Парад Победы прошёл в Нижнем Новгороде
09 мая 2024 13:06  [184] Тысячи Георгиевских лент раздали в Нижегородской области
09 мая 2024 12:11  [240] Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в регионе 9-10 мая
Общество

"Вечный огонь" впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе

09 мая 2024 18:42  [124] Общество
Вечный огонь впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе

Вечный огонь впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе

"Вечный огонь" впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе. Об этом сообщили в администрации городского округа.

9 мая 2024 года, в День Победы, в р.п. Выездное и с. Красное городского округа г. Арзамас впервые зажжен "Вечный огонь". Частица пламени была доставлена с мемориального комплекса "Огня Вечной Славы и Памяти" орденоносного города Арзамаса участниками мотоклуба "Ночные волки". Права зажечь пламя в лампаде был удостоен председатель арзамасского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Сорвенков. А на мемориалах в населенных пунктах округа эта честь была предоставлена почетному жителю р.п. Выездное депутату городской Думы Виктору Миенкову и почетному жителю с. Красное Виктору Пасухину.

"Впервые в жизни стал свидетелем того, как зажигается "Вечный огонь". За этим решением – много подготовительной работы, но результат того стоит. Мы счастливое поколение, которое может видеть и слышать свидетелей Победы, переняв "эстафету памяти". Особенно это нужно сегодня, когда мы наблюдаем печальный опыт переписывания истории. Добровольцы регулярно отправляются из Арзамаса на выполнение боевых задач СВО. От наших сердец, от "Вечного огня" должно уйти пожелание бойцам вернуться домой с победным миром. Верю, что в 9 Мая это пожелание - особенно сильное", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

В Арзамасе 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне встречают 14 ветеранов Великой Отечественной войны, 6 жителей блокадного Ленинграда, 2 несовершеннолетних узника концентрационных лагерей, 355 тружеников тыла.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
06 мая 2024 13:30Великая Пасхальная вечерня в Александро-Невском соборе
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph