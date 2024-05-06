"Вечный огонь" впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе Общество

Вечный огонь впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе

"Вечный огонь" впервые зажгли на двух мемориальных комплексах в Арзамасе. Об этом сообщили в администрации городского округа.

9 мая 2024 года, в День Победы, в р.п. Выездное и с. Красное городского округа г. Арзамас впервые зажжен "Вечный огонь". Частица пламени была доставлена с мемориального комплекса "Огня Вечной Славы и Памяти" орденоносного города Арзамаса участниками мотоклуба "Ночные волки". Права зажечь пламя в лампаде был удостоен председатель арзамасского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Сорвенков. А на мемориалах в населенных пунктах округа эта честь была предоставлена почетному жителю р.п. Выездное депутату городской Думы Виктору Миенкову и почетному жителю с. Красное Виктору Пасухину.

"Впервые в жизни стал свидетелем того, как зажигается "Вечный огонь". За этим решением – много подготовительной работы, но результат того стоит. Мы счастливое поколение, которое может видеть и слышать свидетелей Победы, переняв "эстафету памяти". Особенно это нужно сегодня, когда мы наблюдаем печальный опыт переписывания истории. Добровольцы регулярно отправляются из Арзамаса на выполнение боевых задач СВО. От наших сердец, от "Вечного огня" должно уйти пожелание бойцам вернуться домой с победным миром. Верю, что в 9 Мая это пожелание - особенно сильное", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

В Арзамасе 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне встречают 14 ветеранов Великой Отечественной войны, 6 жителей блокадного Ленинграда, 2 несовершеннолетних узника концентрационных лагерей, 355 тружеников тыла.