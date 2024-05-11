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Общество

Турпоток нижегородцев в Азию в майские праздники вырос в два раза

14 мая 2024 11:47  [74] Общество

В этом году заграничный отдых в майские праздники предпочло на 13% больше нижегородцев, чем за аналогичный период прошлого года. Нижегородцы, как и россияне в целом, стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась.

Как свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге, турпоток нижегородцев в страны Азии вырос на 96%, в страны Африки – на 47%. На 10% чаще жители Нижнего Новгорода направлялись в страны СНГ и Европы. В Южную Америку турпоток из Нижнего снизился на 23%.

В целом в майские праздники нижегородцы успели побывать в 125 странах мира. Фаворитом стала Турция, где в мае уже стартует курортный сезон. При этом поток туристов в эту страну остался на уровне прошлого года. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую из Нижнего Новгорода выросло на 46%.

Замыкает тройку лидеров Египет, популярность которого у жителей области за год выросла на 47%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+10%) и Грузия (+29%).

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в 2 раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+51%), Китай (+369%) и Шри-Ланку (+257%). В 3 раза увеличилось число нижегородских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 47% больше нижегородцев, чем в прошлые. Кроме того, нижегородцы распробовали отдых в ЮАР – там побывали в 2,5 больше туристов, чем год назад.

Турпоток из Нижнего Новгорода в города Европы прибавил 13%. Лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост путешественников на 12%. На 58% увеличилось число поездок во Францию и в 2,5 раза – в Португалию.

К странам СНГ интерес нижегородцев стабилен и вырос за год на 10%. Снижение турпотока из Приволжской столицы замечено только в направлении Казахстана и Армении: на 30% и 8% соответственно.

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Теги:
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