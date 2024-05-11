Женский день, посвящённый семейным ценностям и традициям, прошёл в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки прошел уже традиционный Женский день партпроекта "Женское движение Единой России". В этот раз акцент был сделан на теме семейных ценностей и традиций.

"Сегодня мы провели очередной цикл мероприятий в рамках проекта "Женское движение Единой России". В Год семьи, конечно, особое внимание уделяем этой теме: укреплению семейных ценностей, мерам поддержки семей с детьми. Организуем мероприятия, чтобы семьи могли и дружно вместе провести время, и узнать что-то важное и полезное для себя", - рассказала заместитель регионального координатора Женского движения Татьяна Дружинина.

Так, специалисты Нижегородского кадрового центра "Работа России" провели лекцию "Семейные ценности. Профессиональные династии".

"Мы вспомнили известные нижегородские династии – купцов Блиновых, Рукавишниковых, врачей Королевых, Мартыновых. Дети рассказали о том, что в своих семьях они чтут традиции, вместе с родителями часто рассматривают свои семейные альбомы, создают книги о своих родственниках", - отметила главный специалист Нагорного филиала Нижегородского кадрового центра "Работа России" Елена Подлегаева.

Кроме того, на площадке Штаба был организован мастер-класс по изготовлению домашнего оберега – «ловца снов». Его провела куратор образовательных программ Академии MiMiLady Екатерина Строгова.

"Я в Штабе уже не первый раз, люблю участвовать в различных мастер-классах. Очень понравилось, что есть такие ловцы снов. Был интересен сам процесс его изготовления. Я выбрала красный цвет – цвет красоты и радости. Уверена, буду видеть красивые сны", - отметила по итогам мастер-класса одна из участниц Диляра Юсупова.

Кроме того, в этот день на площадке Штаба прошли тренинги "Моя семья – моя сила" и "История успеха". Личный прием граждан провела депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.

"Очень приятно видеть здесь замечательные семьи, которых объединяют общие интересы, семейные ценности. Мы рады, что с каждым разом все больше и больше семей принимает участие в наших мероприятиях, и, что самое важное, - мы получаем от них обратную связь. Какие темы они хотели бы обсудить, каким новым навыкам обучиться. Мы учитываем это при формировании программы", - отметила в заключение Татьяна Дружинина.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. Участницы движения продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей, а также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.

"Мы видим, что интерес к нашим мероприятиям в рамках "Женского дня" растет. Нижегородки самого разного возраста с удовольствием принимают участие в различных активностях, проходящих на площадке Штаба, обсуждают вопросы, касающиеся женского здоровья, взаимоотношений с детьми, развития собственных проектов. Они также организуют свои культурные и социальные проекты, помогают тем, кому нужна забота и внимание. А наш Штаб и "Женское движение Единой России" с удовольствием поддерживает их в этом", - отметила региональный координатор партийного проекта, руководитель Штаба общественной поддержки, сенатор РФ Ольга Щетинина.