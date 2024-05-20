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Общество

В Штабе общественной поддержки рассказали о психологической помощи военнослужащим, возвращающимся после боевых действий к мирной жизни

20 мая 2024 16:10  [85] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла встреча с руководителем Межрегионального центра психологической помощи детям и взрослым (г.Луганск) Анной Лисицыной.

На лекцию "Психологическая помощь и поддержка участников СВО и членов их семей" собрались представители общественных организаций, врачи военных госпиталей, волонтёры, психологи, члены семей участников СВО.

"Как только началась специальная военная операция, было понятно, что будет необходима большая реабилитационная работа с ранеными ребятами, в первую очередь с ранениями психологическими. Это большой проект, который сегодня реализуется по всей России. Он был сформирован, одобрен и поддержан партией "Единая Россия", ключевую роль в котором сыграл секретарь Генерального совета Партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак", - отметил депутат Госдумы РФ Артем Кавинов.

В ходе встречи Анна Лисицына рассказала о сложностях работы с военнослужащими, которые будут возвращаться после боевых действий к мирной жизни.

"Мы не должны допустить разделения общества на гражданское и военное.  Очень много факторов необходимо соблюсти, чтобы период реадаптации, когда ребята вернутся, был максимально комфортным. Важно создать все необходимые социальные и психологические условия для этого. На встрече с мамами, женами мы рассказываем, как правильно себя вести, разговаривать, встречать своих родных из зоны СВО. Психологическую поддержку оказываем и самим женщинам – ведь на них во время отсутствия их мужчин были возложены новые семейные обязанности", - рассказала Анна Лисицына.

Вместе с Анной на встречу приехал ее супруг – военный корреспондент Евгений Лисицын. 

"Своими репортажами я хочу привлечь внимание общественности, что рано или поздно СВО закончится, и нам надо будет выстраивать новую жизнь с парнями, - отметил Евгений Лисицын. - Когда началась мобилизация, к нам в ЛНР приехало много нижегородцев, защищать рубежи нашего фронта. Вместе с Артемом Кавиновым неоднократно ездили на передовую, чтобы передать посылки - "частичку дома" - от мам, жен нижегородским ребятам. У парней от эмоций всегда были слезы на глазах. Вообще у меня очень теплые взаимоотношения с нижегородцами, о которых я неоднократно снимал в том числе и документальные фильмы и очень теплые истории".

СПРАВКА:
Анна Лисицына - кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии личности и консультативной психологии Академии психологии и педагогики. Сопредседатель Проекта при поддержке ВПП "Единая Россия", межрегиональный преподаватель общероссийской профессиональной психотерапевтики по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей - главный методолог.   

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Теги:
Единая Россия СВО
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