Карьерный форум для молодежи проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадках молодежного центра карьеры Нижегородской области "КУПНО.СТАРТ" и Корпоративного университета правительства Нижегородской области стартовал карьерный форум для молодежи "Молодой Нижний". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как пояснили в КУПНО, карьерный форум - это площадка, где представители вузов, работодателей и органов власти встречаются с молодежью региона. Мероприятия форума проходят 20-21 мая, они рассчитаны на несколько целевых групп: школьники, студенты, в том числе иностранные, и молодые специалисты. Посещение форума поможет молодым людям определиться, где получить образование, как построить карьеру, кто может в этом помочь.

В открытии форума приняли участие министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, министр молодежной политики Светлана Ануфриева, руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

"Карьерный форум "Молодой Нижний" проходит в регионе в третий раз, впервые он организован на площадке недавно открывшегося молодежного центра карьеры Нижегородской области "КУПНО.СТАРТ". Молодежный центр карьеры призван стать единой точкой входа для помощи в построении карьеры молодым нижегородцам. Форум поможет молодежи определиться с возможной будущей профессией, пройти карьерную консультацию и найти работодателя своей мечты", - рассказала Екатерина Лебедева.

Ожидается, что карьерный форум посетят более 1200 студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования, школьников и молодых специалистов. Свои вакансии представят 29 работодателей, среди которых представители крупнейших промышленных предприятий региона, госсектора, сферы телекома, транспорта, ЖКХ, энергетики, банковского сектора и сферы продаж.

Ранее сообщалось, что студенты из 12 регионов России участвуют в "НЕЙМАРК.Хакатоне" в Нижнем Новгороде.