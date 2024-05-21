Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
26 мая 2024 14:11  [33] Евгений Семенов: "Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты"
26 мая 2024 10:50  [144] Евгений Люлин: "Успех бизнес-инициатив означает успех Нижегородской области и всей нашей страны"
25 мая 2024 13:39  [377] Александр Щелоков: Планы по модернизации налоговой системы по поручению президента РФ вызывают оптимистичный настрой
24 мая 2024 16:59  [412] Александр Хинштейн посетил конференцию ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде
24 мая 2024 16:10  [352] Производство пищевых продуктов увеличилось в Нижегородской области на 6%
24 мая 2024 14:52  [328] Нижегородская область заняла лидирующие позиции по уровню открытости бюджетных данных
24 мая 2024 13:45  [414] Александр Шаронов: "Время от времени производить донастройку налогового законодательства в стране необходимо"
23 мая 2024 16:26  [637] Антон Силуанов рассказал о модернизации налогового законодательства в России
23 мая 2024 15:48  [428] Денис Мантуров посетил завод "РУМО"
22 мая 2024 21:45  [518] Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox на ЦИПРе-2024 в Нижнем Новгороде
Экономика

Евгений Семенов: "Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты"

26 мая 2024 14:11  [33] Экономика
Евгений Семенов: Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты

Евгений Семенов: Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты

"Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты", - заявил зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель регионального филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, комментируя необходимость модернизации налоговой системы.

В частности, он отметил два значимых момента.

"Эти предложения стратегически ориентированы на укрепление и развитие отечественной системы социальной защиты. Для большинства населения ситуация не ухудшится, а наоборот, станет более справедливой. Малообеспеченные граждане получат дополнительные преференции. Например, семьи, имеющие более двух детей, смогут вернуть часть уплаченных налогов по итогам календарного года. Кроме того, доходы, полученные от налогов обеспеченных граждан, будут направлены на социальные нужды, в частности на финансирование нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", а также на повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, на здравоохранение и так далее. Эти намерения наглядно подтверждают, что правительство страны действует в соответствии со статьей 7 Конституции России, которая гласит: "Российская Федерация — социальное государство", - пояснил эксперт.

"Во-вторых, предложения, прозвучавшие в выступлении министра финансов РФ Антона Силуанова, направлены на реализацию задач, сформулированных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля этого года. Это означает Россия, несмотря на санкционную войну, на специальную военную операцию, на многолетние попытки коллективного Запада развалить социально-экономическую ситуацию внутри страны, демонстрирует устойчивость, верность своим принципам и непотопляемость", - добавил Евгений Семенов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мнения Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph