Евгений Семенов: "Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты" Экономика

Евгений Семенов: Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты

"Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты", - заявил зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель регионального филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, комментируя необходимость модернизации налоговой системы.

В частности, он отметил два значимых момента.

"Эти предложения стратегически ориентированы на укрепление и развитие отечественной системы социальной защиты. Для большинства населения ситуация не ухудшится, а наоборот, станет более справедливой. Малообеспеченные граждане получат дополнительные преференции. Например, семьи, имеющие более двух детей, смогут вернуть часть уплаченных налогов по итогам календарного года. Кроме того, доходы, полученные от налогов обеспеченных граждан, будут направлены на социальные нужды, в частности на финансирование нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", а также на повышение соцвыплат, поддержку материнства и детства, на здравоохранение и так далее. Эти намерения наглядно подтверждают, что правительство страны действует в соответствии со статьей 7 Конституции России, которая гласит: "Российская Федерация — социальное государство", - пояснил эксперт.

"Во-вторых, предложения, прозвучавшие в выступлении министра финансов РФ Антона Силуанова, направлены на реализацию задач, сформулированных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля этого года. Это означает Россия, несмотря на санкционную войну, на специальную военную операцию, на многолетние попытки коллективного Запада развалить социально-экономическую ситуацию внутри страны, демонстрирует устойчивость, верность своим принципам и непотопляемость", - добавил Евгений Семенов.