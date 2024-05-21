Заблуждения нижегородцев о беременности и родах развеют в Штабе общественной поддержки Общество

Мифы о беременности и родах развеют в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Согласно информации, с 27 мая по 2 июня на его площадке будут организованы различные мастер-классы и встречи с экспертами.

Так, в понедельник, 27 мая пройдет мини-интенсив с практикующими врачами акушерами-гинекологами. На встрече заведующая отделением патологии беременности родильного дома N4, врач акушер-гинеколог Калинина Надежда Валерьевна и врач акушер-гинеколог, основатель школы "Proрождение" Никитина Елена Сергеевна ответят на все "неудобные" вопросы и развеют мифы Необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/664da495068ff00c410b70f2/



Расписание занятий на текущую неделю:



27 мая

13.00 – мини-интенсив "Беременность и роды. Мифы и реальность" (18+)

17.00 – занятия по китайскому языку (12+)



28 мая

14.00 - мастер-класс "Смартфон не просто телефон" (12+)



29 мая

16.00 – лекция "Штаб. Сад. Огород" (12+)

17.00 - занятия по французскому языку (12+)



30 мая

15.00 – лекция "Доктор говорит" (16+)

15.30 - занятия "Здоровая спина" (12+)



31 мая

10.00 – День оказания бесплатной юридической помощи (18+)

12.00 - занятия по английскому языку (12+)



1 июня

14.00 - Шахматы для всех возрастов (6+)



2 июня

14.00 - Шахматы для всех возрастов (6+)



Отмечается, что участвовать могут все желающие жители Нижнего Новгорода и районов области. Занятия проводятся бесплатно. Однако стоит учитывать, что в графике возможны изменения. Актуальное расписание публикуется на странице Штаба в социальных сетях.