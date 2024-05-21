Заблуждения нижегородцев о беременности и родах развеют в Штабе общественной поддержки

Мифы о беременности и родах развеют в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Согласно информации, с 27 мая по 2 июня на его площадке будут организованы различные мастер-классы и встречи с экспертами.
Так, в понедельник, 27 мая пройдет мини-интенсив с практикующими врачами акушерами-гинекологами. На встрече заведующая отделением патологии беременности родильного дома N4, врач акушер-гинеколог Калинина Надежда Валерьевна и врач акушер-гинеколог, основатель школы "Proрождение" Никитина Елена Сергеевна ответят на все "неудобные" вопросы и развеют мифы Необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/664da495068ff00c410b70f2/
Расписание занятий на текущую неделю:
27 мая
13.00 – мини-интенсив "Беременность и роды. Мифы и реальность" (18+)
17.00 – занятия по китайскому языку (12+)
28 мая
14.00 - мастер-класс "Смартфон не просто телефон" (12+)
29 мая
16.00 – лекция "Штаб. Сад. Огород" (12+)
17.00 - занятия по французскому языку (12+)
30 мая
15.00 – лекция "Доктор говорит" (16+)
15.30 - занятия "Здоровая спина" (12+)
31 мая
10.00 – День оказания бесплатной юридической помощи (18+)
12.00 - занятия по английскому языку (12+)
1 июня
14.00 - Шахматы для всех возрастов (6+)
2 июня
14.00 - Шахматы для всех возрастов (6+)
Отмечается, что участвовать могут все желающие жители Нижнего Новгорода и районов области. Занятия проводятся бесплатно. Однако стоит учитывать, что в графике возможны изменения. Актуальное расписание публикуется на странице Штаба в социальных сетях.
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