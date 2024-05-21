Восемь трамваев вышли на маршрут №19 после возобновления движения Общество

Фото: Кира Мишина

Восемь трамваев вышли на маршрут №19 в Нижнем Новгороде после открытия движения. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, мониторинговая группа ЦРТС в утренний час пик 27 мая провела контроль работы вагонов на данном маршруте.

Первое отправление от остановочного пункта "Трамвайное депо №1" было зафиксировано в 5 часов 44 минуты, с остановочного пункта "Мыза" - в 6 часов 17 минут.

Напомним, что маршрут возобновил работу с 25 мая в связи с завершением строительных работ по замене узла трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Нартова. На участке Терешковой-Нартова восстановлено благоустройство.