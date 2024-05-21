Глеб Никитин: "От надёжности рубежей зависит развитие страны"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление в адрес пограничников и ветеранов.
"Ваша служба всегда имела особое значение для России. От надёжности рубежей зависит развитие страны. Ваши предшественники в сложнейших условиях охраняли покой граждан, первыми принимали на себя удар врага", - отметил глава региона.
"Сегодня именно вы являетесь достойными продолжателями многовековых традиций. В рядах пограничных войск служат верные своему долгу люди, настоящие патриоты. В период СВО пограничники показали много примеров настоящего героизма", - добавил Глеб Никитин.
"Хочется поблагодарить всех нижегородцев-ветеранов пограничных войск. Вы являетесь настоящим братством, хранящим лучшие традиции службы, участвуете в общественной жизни региона. В этот праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!" - сказал в заключение губернатор Нижегородской области.
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