Глеб Никитин: "От надёжности рубежей зависит развитие страны" Общество

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, "в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление в адрес пограничников и ветеранов.

"Ваша служба всегда имела особое значение для России. От надёжности рубежей зависит развитие страны. Ваши предшественники в сложнейших условиях охраняли покой граждан, первыми принимали на себя удар врага", - отметил глава региона.

"Сегодня именно вы являетесь достойными продолжателями многовековых традиций. В рядах пограничных войск служат верные своему долгу люди, настоящие патриоты. В период СВО пограничники показали много примеров настоящего героизма", - добавил Глеб Никитин.

"Хочется поблагодарить всех нижегородцев-ветеранов пограничных войск. Вы являетесь настоящим братством, хранящим лучшие традиции службы, участвуете в общественной жизни региона. В этот праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!" - сказал в заключение губернатор Нижегородской области.