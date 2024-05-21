Евгений Люлин: "Будущее региона и страны зависит от того, какими будут наши дети" Общество

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин направил поздравление с Днем защиты детей.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем защиты детей!

Этот праздник призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав детей, развития образования и охраны детского здоровья.

Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, были окружены заботой и вниманием, воспитывались в соответствии с нашими традиционными ценностями. На это направлены многочисленные мероприятия Года семьи, просветительские, культурные, творческие, спортивные проекты.

Будущее области и страны зависит от того, какими будут наши дети. От всей души хочу пожелать будущим поколениям вырастать патриотами, достойными гражданами, проявлять активность и неравнодушие!", - сказал Евгений Люлин.