Евгений Люлин: "Будущее региона и страны зависит от того, какими будут наши дети"

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин направил поздравление с Днем защиты детей.
"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем защиты детей!
Этот праздник призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав детей, развития образования и охраны детского здоровья.
Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, были окружены заботой и вниманием, воспитывались в соответствии с нашими традиционными ценностями. На это направлены многочисленные мероприятия Года семьи, просветительские, культурные, творческие, спортивные проекты.
Будущее области и страны зависит от того, какими будут наши дети. От всей души хочу пожелать будущим поколениям вырастать патриотами, достойными гражданами, проявлять активность и неравнодушие!", - сказал Евгений Люлин.
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