Еще 12 новых граждан РФ поставлены на воинский учет в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области выявлены новые граждане РФ, которых поставили на воинский учет, сообщили НИА "Нижний Новгород" в военном следственном отделе СК РФ по региону.

Согласно информации, проверочные мероприятия в период с 15 по 30 мая проходили на вокзалах, стройплощадках и рынках в разных районах Нижегородской области.

По результатам проведенных мероприятий на воинский учет поставлено 12 человек, из них 5 граждан уже убыли в подразделения МО РФ для прохождения военной службы по призыву и по контракту.

Кроме того, еще 3 гражданина изъявили желание поступить на военную службу и в настоящее время проходят медкомиссии наряду со сбором документов, необходимых для заключения контракта.

Одновременно, при выполнении данных мероприятий военными следователями разъясняются положения действующего законодательства о воинский обязанности и военной службы, принимаются меры к выявлению проблемных вопросов организации призыва, в том числе "владение русским языком" данной категорией граждан.

Ранее сообщалось, что рейды по постановке на воинский учет новых граждан РФ прошли в Нижнем Новгороде.