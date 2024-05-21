Более 12 000 жителей Нижегородской области получили уведомления о наличии задолженности за электроэнергию Общество

В мае 2024 года гарантирующий поставщик направил клиентам 12 921 уведомление о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты.

Уведомления получили клиенты с долгом, превышающим двукратный норматив потребления. Всего указанные потребители недоплатили "ТНС энерго НН" свыше 67,9 млн рублей.

Собственникам жилых домов и квартир необходимо в полном объеме погасить задолженность в течение 20 дней, владельцам гаражей – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты, должникам может быть полностью ограничено энергоснабжение.

Гарантирующий поставщик рекомендует клиентам ответственно отнестись к предупреждению и погасить имеющиеся долги.