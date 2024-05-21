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Общество

Более 12 000 жителей Нижегородской области получили уведомления о наличии задолженности за электроэнергию

31 мая 2024 11:20  [75] Общество

В мае 2024 года гарантирующий поставщик направил клиентам 12 921 уведомление о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и возможном ограничении энергоснабжения в случае ее неоплаты. 

Уведомления получили клиенты с долгом, превышающим двукратный норматив потребления. Всего указанные потребители недоплатили "ТНС энерго НН" свыше 67,9 млн рублей.

Собственникам жилых домов и квартир необходимо в полном объеме погасить задолженность в течение 20 дней, владельцам гаражей – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты, должникам может быть полностью ограничено энергоснабжение. 

Гарантирующий поставщик рекомендует клиентам ответственно отнестись к предупреждению и погасить имеющиеся долги.

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Теги:
ТНС Энерго
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