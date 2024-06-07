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Общество

Самый большой российский флаг развернули в Нижнем Новгороде

10 июня 2024 15:11  [57] Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня России в Нижнем Новгороде развернули самый большой российский флаг. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", масштабный флешмоб организовало региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

В акции на стадионе спортивной школы "Чайка" приняли участие более 350 человек –активисты из различных общественных организаций и движений, студенты, юные спортсмены, а также сотрудники силовых ведомств. Они развернули флаг России размером 50 на 75 метров, площадью 3750 квадратных метров. Держа флаг в руках, участники исполнили Гимн Российской Федерации.

"Акция в Нижнем Новгороде по разворачиванию самого большого флага России объединила молодежь из совершенно разных организаций. Представители Следственного комитета, Службы судебных приставов, Министерства чрезвычайных ситуаций России вместе со студентами, спортсменами и активистами патриотических организаций объединились накануне Дня России, чтобы показать, что мы все граждане одной большой страны. И мы гордимся своей Родиной! И такая наша слаженная и сплоченная команда символизирует единение народа России перед лицом любых внешних вызовов", - поделился руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков.

Стоит отметить, что этот триколор молодогвардейцы уже привозили в Нижний Новгород в прошлом году на День флага РФ. Его разворачивали у катера "Герой" на Нижневолжской набережной. На тот момент его площадь составляла 1500 квадратных метров. После данной акции активисты "Молодой Гвардии Единой России" приняли решение увеличить флаг. И в обновленном виде он впервые разворачивается в Нижнем Новгороде ко Дню России.

Флешмоб в этом году был организован при поддержке Штаба общественной поддержки "Единой России" и партпроекта "Детский спорт". В мероприятии приняли участие представители ФССП, МЧС России, СК, активисты общественных организаций "Отцы России", "Северный человек", "Национально-освободительное движение", рабочей молодежи, студентов нижегородских вузов - НИУ РАНХиГС, НГТУ имени Р.Е. Алексеева, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Единая Россия Патриотизм
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