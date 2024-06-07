"ЭнергосбыТ Плюс": Оплатил ОПУ – забыл о процентах Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил жителям Дзержинска и Кстовского муниципального округа квитанции с оставшейся суммой за установку общедомового прибора учета тепла/горячей воды.

Такую квитанцию получили клиенты, которые ранее выбрали способ оплаты в рассрочку. Тем самым они получили возможность в срок до 25 июня 2024 года оплатить оставшуюся сумму целиком. В этом случае им не будут начисляться проценты за предоставление рассрочки за установку ОПУ и в последующих квитанциях будет снижена общая сумма платежа. При этом в квитанции за июнь 2024 года оплаченная сумма будет отражена в графах "Перерасчет" и "Оплачено". Строка "Установка ОПУ" в последующих квитанциях будет убрана.

Оплатить расходы на установку общедомового прибора учета тепла/горячей воды закон обязывает собственников помещений. Если житель выбирает оплату в рассрочку сроком на пять лет, то в этот период ему начисляются проценты за предоставление рассрочки в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату начисления, что отражается в строке "Установка ОПУ" квитанции "ЭнергосбыТ Плюс".

Подробная информация размещена на оборотной стороне квитанции на оплату остатка суммы за установку ОПУ.

Получить консультацию специалистов по вопросам начислений платы в квитанциях клиенты могут на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в Личном кабинете или в разделе "Задать вопрос".