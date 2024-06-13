У жителя Кстова арестован автомобиль за долги по теплу и горячей воде Общество

Фото: Т плюс

Житель Кстова лишился возможности пользоваться своим автомобилем из-за долгов за тепло и горячую воду. Принадлежащая ему машина "Лада Ларгус" была арестована в ходе рейда, организованного Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно со службой судебных приставов.

Сумма задолженности клиента по исполнительному производству составляет 31,8 тыс. рублей. Автомобиль оставлен владельцу на ответственное хранение без права пользования. Если в течение 10 дней он не погасит долг, машину продадут с торгов, а вырученные средства направят на погашение долга. При этом владельцу также необходимо будет выплатить исполнительский сбор службы судебных приставов.

"Мы постоянно уведомляем клиентов о наличии задолженности, предлагаем погасить ее, не доводя дело до суда. К сожалению, владелец арестованного автомобиля игнорирует все наши предупреждения, сумма его фактического долга растет, и в ближайшее время в отношении этого клиента могут появиться новые исполнительные документы. Обращение в суд – мера вынужденная и крайняя, и если к должнику приходят приставы, если блокируются его банковские счета и арестовывается имущество, значит, он не сделал ничего, чтобы урегулировать вопрос погашения долга, хотя мы предлагаем пути решения проблемы", – отмечает директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова.

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что в рамках акции "Лето – без пени" клиенты в Дзержинске и Кстовском муниципальном округе могут избавиться от начисленных пеней. Для этого нужно в срок до 30 июня 2024 года полностью оплатить долг за коммунальные услуги перед ПАО "Т Плюс", установку/эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии и горячей воды, а также начисления за май 2024 года. Подробную информацию по условиям акции можно узнать на сайте https://novgorod.esplus.ru/ в разделе "Акции для клиентов№, по телефону контакт-центра 8 (800) 100-75-30, у специалистов офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".