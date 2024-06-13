Игорь Комаров: "Этот праздник - символ веры и духовного единения" Общество

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с праздником Курбан-байрам.

"Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Поздравляю всех верующих с праздником Курбан-байрам!

Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны.

Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!", - сказал Игорь Комаров.