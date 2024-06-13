Творческий конкурс для школьников "Моё Сормово" стартовал в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде стартовал творческий конкурс для школьников «Моё Сормово – 100 лет развития". Он направлен на стимулирование у ребят интереса к истории района, к его культурной и технической среде, а также на поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. Как сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода Организатором конкурса является благотворительный фонд Нижегородской области "Купно за едино".

К участию в конкурсе приглашаются ученики образовательных организаций всех видов и типов по нескольким возрастным группам: 1 группа – от 7 до 10 лет, 2 группа – от 10 до 13 лет, 3 группа – от 14 до 18 лет. Работы будут приниматься по пяти номинациям.

"Наряду с тремя традиционными номинациями – рисунками, эссе и видеороликами – в конкурс добавлены две дополнительные. Номинация "Промышленное Сормово на защите страны" будет раскрывать истории жителей района, связавших свою жизнь с работой на предприятиях оборонной промышленности. А номинация "Наша семья – наша Победа" будет посвящена воинскому долгу и чести, героическим подвигам членов семьи – Защитников Отечества", - рассказал и.п. председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель благотворительного фонда "Купно за едино" Евгений Костин.

Творческие работы будут приниматься с 10 июля до 5 сентября 2024 года. После чего эксперты начнут оценивать конкурсные работы. Подведение итогов конкурса запланировано на конец сентября.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте благотворительного фонда Нижегородской области "Купно за едино". kupnozaedino.ru.