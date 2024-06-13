Станислав Прокопович: "Сейчас в городе проходит масштабная работа по модернизации электротранспорта" Общество

Региональный координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия", председатель постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович прокомментировал повышение стоимости проезда на транспорте с 1 июля.

"На заседании экспертной группы по работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде мы рассмотрели предложения наших государственных и частных перевозчиков об индексации тарифов.

Очевидно, что этот вопрос давно назрел. До этого мы индексировали проезд в 2022 году, а еще ранее - в 2017-м. За это время запчасти, топливо выросли в цене. Если мы хотим получать хорошую транспортную услугу, то такую индексацию необходимо проводить.

Сейчас в городе проходит масштабная работа по модернизации электротранспорта. Будет обновлено порядка 150 км путевого хозяйства, 15 тяговых подстанций. Город получит новый подвижной состав. Те возможности, которые нам сегодня предоставляет Правительство РФ и правительство региона, позволяют осуществить данную работу в кратчайшие сроки".