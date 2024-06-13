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Общество

Депутаты Гордумы обсудили итоги муниципальной программы по развитию туризма в 2023 году

18 июня 2024 08:04  [92] Общество

Фото: Владимир Яшин

17 июня на заседании постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству, прошедшей под председательством Сергея Пляскина, депутаты заслушали доклад об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 2023−2028 годы". В качестве докладчика выступил директор департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода Александр Симагин.

По информации выступающего, финансирование программы составило более 232 млн рублей, в том числе почти 187 млн рублей за счет гранта Ростуризма на реализацию Федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". Исполнение плана мероприятий муниципальной программы - 100%.

В минувшем году в рамках муниципальной программы был проведен целый комплекс мероприятий по предоставлению туристско-информационных услуг и организации мероприятий событийного туризма, по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях и выпуску сувенирной продукции. Также проведена модернизация информационных ресурсов и цифровых сервисов, обеспечена подготовка и работа городских волонтеров. Популярности города способствовало и то, что в 2023 году Нижний Новгород был объявлен молодежной столицей России, а в 2024 году получил статус культурной столицы.

По итогам 2023 года был зафиксирован значительный рост числа туристов, посетивших Нижний Новгород. Он составил, по предварительной оценке, более 1,7 млн человек. Объем платных туристических услуг оценивается в сумме около 7 млрд рублей.

Эти результаты стали итогом серьезной работы. На Нижневолжской набережной была организована деятельность Туристско-информационного центра. С момента открытия его услугам воспользовались уже более 25 тысяч человек, было продано не менее 1 400 билетов на речные прогулки. Волонтеры провели 52 событийных мероприятия - 2 международных, 4 всероссийских, 11 областных и 35 городских.

С момента старта детских экскурсионных туров в рамках проекта "Посмотри на Нижний" город посетили свыше 7 тысяч школьников и студентов.

Для новогодней Горьковской ярмарки на площади М. Горького были установлены 20 павильонов, которые посетили более 40 тысяч человек, а локации ярмарки "Секреты мастеров" на площади Горького и Нижне-Волжской набережной привлекли внимание почти 190 тысяч посетителей.

По итогам участия нижегородских проектов во всероссийских конкурсах в 2023 году был отмечен целый ряд значительных достижений. Так, проект "Цикл экскурсионных туров "Посмотри на Нижний" вошел в ТОП-100 Всероссийской премии "Служение" в номинации "Мой край – моя гордость", а презентационный ролик "Развитие туризма в Нижнем Новгороде и Нижегородской области" занял первое место в номинации "Туристские направления" в подноминации "Города – центры регионов" в финале 10-го Всероссийского фестиваля-конкурса туристских презентаций "Диво России".

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Теги:
Гордума Туризм
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