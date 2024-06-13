Рустам Досаев: "Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки" Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Новые люди", член комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Рустам Досаев прокомментировал повышение оплаты проезда в общественном транспорте с 1 июля.

"Тема повышения стоимости проезда назрела не вчера. Перевозчики, здесь я говорю, в том числе, о частниках, давно работают, если не в минус, то в очень слабый плюс. Мы с коллегами изучали тему и прекрасно понимаем, что за последнее время сильно выросли траты на содержание этого, пускай и социального, но все-таки бизнеса.

Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки, а также положительно отразится на качестве работы. И это самое важное, поскольку все мы хотим ездить на современных и безопасных автобусах, троллейбусах и тд. Повышение цен — всегда неприятная тема, но здесь она назрела очень давно", - отметил парламентарий.