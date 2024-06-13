Рустам Досаев: "Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки"

Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Популярные комментарии за год
29 июля 2023 12:14  [6227] Игорь Норенков: "Рост валового регионального продукта красноречиво показывает подъем экономики Нижегородской области"
18 марта 2024 09:09  [2562] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
13 октября 2023 10:40  [2512] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 13:42  [2475] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
01 февраля 2024 14:58  [2290] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
16 октября 2023 10:46  [2084] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
29 февраля 2024 10:15  [2082] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2057] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
08 августа 2023 11:50  [1989] Дмитрий Фёдоров: Сейчас талантливые хоккеисты стремятся в Нижний Новгород
25 июня 2023 11:30  [1867] Александр Вайнберг: "Мы должны победить, а для этого должны быть консолидированы"
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2024 13:48  [47] Александр Соколов: "Вышли с предложением о методике индексации тарифа ежегодно"
18 июня 2024 13:20  [77] "Леруа Мерлен" в России сменит название на "Лемана Про"
18 июня 2024 13:09  [96] Трамваи №5 в Нижнем Новгороде изменили маршрут из-за последствий грозы
18 июня 2024 12:58  [88] Рустам Досаев: "Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки"
18 июня 2024 12:57  [100] Морской курорт "Волшебный Байкал" будет построен в России 
18 июня 2024 11:42  [126] Гендиректор "Кухни на районе", салатами которой отравились нижегородцы, задержан
18 июня 2024 09:18  [166] Центр биологизации АПК создан на базе ПИМУ при поддержке Нижегородского НОЦ
18 июня 2024 08:55  [214] Ливни накроют Нижегородскую область днём и вечером 18 июня
18 июня 2024 08:04  [180] Депутаты Гордумы подвели итоги муниципальной программы по развитию туризма в 2023 году
18 июня 2024 07:46  [186] Евгений Люлин и Олег Дикун обсудили отношения Нижегородской области и Белоруссии
Общество

Рустам Досаев: "Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки"

18 июня 2024 12:58  [88] Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Новые люди", член комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Рустам Досаев прокомментировал повышение оплаты проезда в общественном транспорте с 1 июля

"Тема повышения стоимости проезда назрела не вчера. Перевозчики, здесь я говорю, в том числе, о частниках, давно работают, если не в минус, то в очень слабый плюс. Мы с коллегами изучали тему и прекрасно понимаем, что за последнее время сильно выросли траты на содержание этого, пускай и социального, но все-таки бизнеса. 

Повышение стоимости проезда поможет сократить издержки, а также положительно отразится на качестве работы. И это самое важное, поскольку все мы хотим ездить на современных и безопасных автобусах, троллейбусах и тд. Повышение цен — всегда неприятная тема, но здесь она назрела очень давно", - отметил парламентарий.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Рустам Досаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph