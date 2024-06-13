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Общество

Александр Соколов: "Вышли с предложением о методике индексации тарифа ежегодно"

18 июня 2024 13:48  [54] Общество

"Вышли с предложением о методике индексации тарифа ежегодно", - заявил председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф" Анатолий Соколов, комментируя предстоящее повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 июля.

"Экспертная группа по работе общественного транспорта в Нижегородской области рассмотрела вопрос повышения тарифов на транспорт. Да, это серьёзнейшая проблема. Индексация не проводилась с 2022 года. Мы все знаем, что и заработная плата, и пенсии индексируются ежегодно", - подчеркнул эксперт.

"Поэтому мы поддержали решение о повышении тарифов с учётом всех расчётов для того, чтобы обеспечить предприятия транспорта запасными частями, чтобы была возможность увеличения заработной платы. И вышли с предложением о методике индексации тарифа ежегодно для того, чтобы были мероприятия по снижению себестоимости, чтобы тариф был максимально экономически обоснованным", - добавил Анатолий Соколов.

"Вопрос очень важный, серьёзный, который, конечно, затронет огромное количество жителей Нижегородской области. И здесь необходимо подходить взвешенно и очень ответственно", - подытожил руководитель "Облсовпроф".

Напомним, что с 1 июля 2024 года в Нижнем Новгороде повысится стоимость проезда на автомобильном и городском электрическом транспорте и составит 35 рублей при оплате "безналом" транспортной или банковской картой, а также 40 рублей при оплате за наличный расчёт. При этом для льготных категорий граждан стоимость проезда не изменится. Кроме того, не изменится стоимость проездных, которые записываются на транспортную карту. Повышается только разовая поездка в общественном транспорте.

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Теги:
Мнения Общественный транспорт Профсоюз
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