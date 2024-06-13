Михаил Корчажкин: "Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически" Общество

"Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически. За последнее время издержки перевозчиков ощутимо выросли: это топливо, запасные части, зарплата водителей. Сегодня себестоимость перевозок значительно выше стоимости проезда, что снижает привлекательность этого вида деятельности для предпринимательства и заставляет перевозчиков минимизировать свои расходы. В результате мы наблюдаем, например, снижение количества рейсов", - сказал доцент кафедры "Автомобильный транспорт" НГТУ Михаил Корчажкин, комментируя предстоящее повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 июля.

Он подчеркнул, что в перспективе приведение в соответствие цены на проезд и себестоимости перевозок должно привести к улучшению работы транспортных компаний и повышению уровня качества услуг.

"При нынешнем повышении стоимости проезда себестоимость все рано остается выше, но мы хотя бы сделали первый шаг в этом направлении. Здесь важно выработать системный подход, чтобы для населения не было неожиданностью повышение цен на проезд один раз в несколько лет. Индексируется коммунальные платежи, оплата других услуг, дорожает топливо, а цены на билеты в общественном транспорте у нас менялись в последний раз в 2020 году. По факту в России еще надо поискать регион, где цена проезда была бы ниже, чем в Нижнем Новгороде. Зато выше она почти везде", - добавил эксперт.