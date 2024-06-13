Михаил Корчажкин: "Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически"

Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Популярные комментарии за год
29 июля 2023 12:14  [6227] Игорь Норенков: "Рост валового регионального продукта красноречиво показывает подъем экономики Нижегородской области"
18 марта 2024 09:09  [2562] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
13 октября 2023 10:40  [2514] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 13:42  [2476] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
01 февраля 2024 14:58  [2290] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
16 октября 2023 10:46  [2084] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
29 февраля 2024 10:15  [2083] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2057] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
08 августа 2023 11:50  [1991] Дмитрий Фёдоров: Сейчас талантливые хоккеисты стремятся в Нижний Новгород
25 июня 2023 11:30  [1867] Александр Вайнберг: "Мы должны победить, а для этого должны быть консолидированы"
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2024 17:09  [47] Госдума приняла в первом чтении законопроект о выдворении иностранцев
18 июня 2024 17:03  [64] Ливневки отремонтируют на 20 улицах в Нижнем Новгороде в 2024 году
18 июня 2024 16:47  [75] Михаил Корчажкин: "Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически"
18 июня 2024 16:38  [97] Полковнику нижегородской полиции Виктору Бортожинову присвоено звание генерал-майор
18 июня 2024 16:26  [83] Нижегородские команды смогут принять участие в "Битве роботов"
18 июня 2024 16:19  [148] Блокадник Сергей Фогель скончался в Нижнем Новгороде
18 июня 2024 15:52  [126] Запрет на внеплановые проверки производителей готовых блюд могут отменить
18 июня 2024 15:04  [132] Юрий Рябиков: "Если тарифы не индексируются в соответствии с реалиями, общественный транспорт будет деградировать"
18 июня 2024 14:52  [193] Основные последствия проливного дождя ликвидированы в Нижнем Новгороде
18 июня 2024 14:36  [146] Госдума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
Общество

Михаил Корчажкин: "Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически"

18 июня 2024 16:47  [75] Общество

"Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически. За последнее время издержки перевозчиков ощутимо выросли: это топливо, запасные части, зарплата водителей. Сегодня себестоимость перевозок значительно выше стоимости проезда, что снижает привлекательность этого вида деятельности для предпринимательства и заставляет перевозчиков минимизировать свои расходы. В результате мы наблюдаем, например, снижение количества рейсов", - сказал доцент кафедры "Автомобильный транспорт" НГТУ Михаил Корчажкин, комментируя предстоящее повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 июля.

Он подчеркнул, что в перспективе приведение в соответствие цены на проезд и себестоимости перевозок должно привести к улучшению работы транспортных компаний и повышению уровня качества услуг. 

"При нынешнем повышении стоимости проезда себестоимость все рано остается выше, но мы хотя бы сделали первый шаг в этом направлении. Здесь важно выработать системный подход, чтобы для населения не было неожиданностью повышение цен на проезд один раз в несколько лет. Индексируется коммунальные платежи, оплата других услуг, дорожает топливо, а цены на билеты в общественном транспорте у нас менялись в последний раз в 2020 году. По факту в России еще надо поискать регион, где цена проезда была бы ниже, чем в Нижнем Новгороде. Зато выше она почти везде", - добавил эксперт.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мнения Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph