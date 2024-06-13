Евгений Люлин: "Еще больше молодых талантливых ученых смогут получить областные гранты" Общество

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин прокомментировал принятие во втором чтении изменения в закон "О молодежной политике в Нижегородской области".

По словам спикера ЗСНО, на уровне региона стоит задача поддержки молодых ученых, для чего в Заксобрании были рассмотрены и приняты соответствующие изменения в законодательство.

"Принятыми изменениями мы устанавливаем в Нижегородской области единый подход к определению понятия "молодой ученый" и расширяем критерии отнесения к данной категории граждан. Наша задача – поддержать и тех, кто только начинает путь в науке. Сегодня мы расширили эту категорию, и отнесли к молодым ученым (до 35 лет) аспирантов, исследователей и преподавателей вузов, не имеющих ученой степени кандидата наук. К молодым ученым также отнесены аспиранты, исследователи, кандидаты наук иных организаций, занимающихся научной, научно-технической деятельностью. Благодаря этому еще больше талантливых молодых ученых смогут получить областные гранты", - сказал Евгений Люлин.

На заседании регионального парламента было отмечено, что в настоящее время понятие "молодой ученый" в федеральном законодательстве не установлено. В ряде подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня, регулирующих предоставление мер социальной поддержки, применяются различные критерии понятия, например, разделяют "молодых ученых" и "аспирантов".

"В законе Нижегородской области уже дано определение молодого ученого – сейчас это гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно (кандидат наук) и в возрасте до 40 лет включительно (доктор наук), имеющий место жительства либо место пребывания на территории Нижегородской области", - добавил Евгений Люлин.

Кроме того, парламентарии также скорректировали определение понятия "молодой специалист". Уточняется, что он может иметь трудовой стаж, полученный в период обучения.