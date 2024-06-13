Молодежный профсоюзный форум прошел на АПЗ Общество

Молодежные лидеры первичной профсоюзной организации АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" приняли участие в форуме, посвященном Всероссийскому дню молодежи.

Встреча была организована в профилактории "Морозовский". Участие в форуме приняли 38 человек, среди них профлидеры АПЗ и приборостроительного колледжа. Открыл встречу председатель профкома АПЗ Александр Тюрин:

"Традиция организовывать такие встречи появилась в 2002 году. Радует, что молодежи на предприятии прибавляется. Ребята не только отлично проявляют себя на производстве, но и становятся активными участниками наших мероприятий. Молодежный форум – это не просто мероприятие, а платформа для общения, командообразования и развития лидерских качеств. Он поможет вам, ребята, почувствовать себя частью единой команды, развить навыки, которые понадобятся для профессионального роста", - рассказал он..

Программа форума была насыщенной. После знакомства ребята для участия в квесте разделились на пять команд: "Дайко", "Синий трактор", "Матушка-земля", "Тормоза" и "Перспектива". Задания были не из простых. На этапе "Рыбалка" – поймать рыбу в очках-перевертышах, в "Борьбе сумо" – выбить соперника из круга в надувных костюмах с закрытыми глазами. А еще командой прокатить шарик по лабиринту, надуть ногами огромный шар на голове, нарисовать эмблему профсоюза в очках обратной реальности и вслепую определить, что спрятано в ящике.

После обеда команды приняли участие в мастер-классе по креативному мышлению. Ребята придумывали несуществующую страну. Так, появились Томатогорск, Синерусь, Амазония, Авиалэнд, Раксагадам. Из подручных материалов и метра ткани, без ниток, иголок и других швейных принадлежностей мастерили костюм и сочиняли гимн. Кульминацией стала креативная презентация.

По итогам всех испытаний победила команда "Перспектива": ребята были активными в течение всего дня и набрали наибольшее количество очков.

"Я первый раз на таких мероприятиях, – сказал слесарь-сборщик цеха №49 Егор Колпаков. – День прошел восхитительно. Приехал познакомиться с ребятами, больше узнать о профсоюзе. Хочу и дальше двигаться в этом направлении. Такие встречи помогают развиваться".

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранов