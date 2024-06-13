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Общество

ВТБ: в первом полугодии продажи автокредитов в России удвоились

05 июля 2024 17:10  [104] Общество

По оценке ВТБ, по итогам января-июня продажи автокредитов в России приблизились к 1,2 трлн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 млрд рублей.

В ВТБ в первом полугодии спрос на автокредиты вырос более чем в три раза. По итогам января-июня деньги на покупку машин в банке получили более 219 тысячи клиентов. Общая сумма сделок приблизилась к 305 млрд рублей, пятую часть которых клиенты получили в июне. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля превысил 475 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года.

Среди регионов наибольший объем выдач традиционно приходится на Москву и область, где в первом полугодии ВТБ предоставил на покупку машин более 68 млрд рублей. В тройку лидеров в январе-июне также вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 23,5 млрд рублей) и Ростовская область (более 22,5 млрд рублей). В Нижегородской области в первом полугодии банк выдал втрое больше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сумму 5,9 млрд рублей.

"Основной тренд первого полугодия - всплеск кредитных продаж на рынке новых автомобилей. Только в нашем банке число сделок с такими машинами выросло более чем в 3,5 раза к прошлому году. Динамика связана с продолжающимся восстановлением авторынка, на котором появляется все больше брендов, запускаются специальные условия их покупки. Мы ожидаем, что в условиях дальнейшего расширения ассортимента машин спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону первичного рынка", - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что средний размер кредита из-за роста стоимости машин также увеличивается, прежде всего – на вторичном рынке. В июне на покупку новых авто клиенты ВТБ в среднем занимали 1,7 млн рублей (почти на 84 тысячи больше, чем в конце 2023 года), подержанных - около 1,5 млн рублей (+ 110 тысяч за полгода).

Другой банк Группы ВТБ – РНКБ – выдал в первом полугодии свыше 1,1 тысячи автокредитов более чем на 1,5 млрд рублей. Это почти на 10% по количеству и на 18% по объему превышает прошлогодний результат. Портфель автокредитов банка по итогам января-июня достиг 6,6 млрд рублей. Основным спросом клиентов РНКБ в Крыму пользуются новые машины (более 90% сделок), в первую очередь – российская Lada.

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Теги:
Автомобили Кредит
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