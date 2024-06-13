Нижегородским авторам предлагают принять участие Межрегиональной творческой мастерской Культура и отдых

Нижегородским авторам предлагают принять участие Межрегиональной творческой мастерской. Об этом сообщили в Ассоциации союзов писателей и издателей России.

Серия мероприятий пройдёт в Перми в ноябре. Заявки принимаются до 15 сентября.

Отбор предусмотрен в нескольких номинациях: проза, поэзия, драматургия, детская литература.

Произведения лучших авторов по результатам мастерских публикуются в журналах и коллективных сборниках. Также участники приглашаются в писательские резиденции, творческие поездки по России и на Форум молодых писателей России.