Нижегородским авторам предлагают принять участие Межрегиональной творческой мастерской. Об этом сообщили в Ассоциации союзов писателей и издателей России.
Серия мероприятий пройдёт в Перми в ноябре. Заявки принимаются до 15 сентября.
Отбор предусмотрен в нескольких номинациях: проза, поэзия, драматургия, детская литература.
Произведения лучших авторов по результатам мастерских публикуются в журналах и коллективных сборниках. Также участники приглашаются в писательские резиденции, творческие поездки по России и на Форум молодых писателей России.
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