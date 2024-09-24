Зона ожидания для маломобильных пассажиров открылась на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Открытие зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО "РЖД" для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья состоялось на вокзальном комплексе Нижний Новгород Горьковской железной дороги 30 сентября 2024 года. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", проект реализован при поддержке Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".

Пространство расположено на втором этаже здания вокзала. Оно оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно- двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, а также слабовидящих, сопровождаемых собаками-проводниками.

"Зона ожидания "Центра содействия мобильности ОАО "РЖД" на нижегородском вокзале открыта в рамках развития безбарьерной среды на железнодорожных объектах. Зал оснащен всем необходимым для комфортного пребывания маломобильных граждан, в том числе индукционной петлей, диванами с мягкой обивкой, телевизором и табло с временем прибытия и отправления поездов. Безусловно, это важный социально значимый объект для Горьковской железной дороги", - отметил начальник железнодорожного вокзала Нижний Новгород Адель Латыпов.

Для слабослышащих пассажиров в зале ожидания вокзала установлена индукционная петля, а рядом с входом – кнопка вызова персонала. Также в непосредственной близости от специализированного пространства располагается справочный видеотерминал. Региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко совместно с представителями общественных организаций протестировал функциональные возможности оборудования.

"Я сам люблю путешествовать и часто пользуюсь Российскими железными дорогами. И скажу без лести, у них сейчас выстроена хорошая системная работа с маломобильными гражданами. Начиная с того, что ты заранее можешь заказать службу мобильного пассажира, и тебя встретят на вокзале, помогут с вещами, проведут в специальное место, посадят на поезд, и заканчивая дополнительными функциями. Например, если ты приезжаешь на вокзал на своем автомобиле, то бесплатно можешь оставить его на парковке рядом. Также всегда поможет очень хороший обученный персонал. И открытие сегодняшнего пространства – это еще одна составляющая комфортных условий", - сказал Роман Пономаренко.

"Я часто езжу на поездах и пользуюсь соответствующими службами и услугами. Рада, что сегодня мы открываем Центр содействия мобильности в Нижнем Новгороде. Такое пространство на нашем вокзале, конечно, было просто необходимо для всех людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы отдохнуть или получить необходимую помощь. Это все делается для нашего удобства. Сегодня мы все протестировали,

высказали свои пожелания, и, конечно, готовы взаимодействовать и дальше, чтобы решать вопросы мобильности", - поделилась студентка, участница мероприятия Анастасия Роганян.

Отметим, что за 8 месяцев 2024 года поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Нижний Новгород отправились более 5 млн пассажиров. В этот период помощь была оказана более 4,1 тыс. маломобильным пассажирам, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вокзальный комплекс Нижний Новгород полностью адаптирован для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Здесь оборудованы кассы с низкими прилавками, установлена индукционная система. Слабовидящие пассажиры пользуются системами навигации по вокзальному комплексу, которые оснащены элементами азбуки Брайля. Установлен телефонный аппарат для слабовидящих и слабослышащих людей.

В непосредственной близости от зоны ожидания имеется информационный справочный видеотерминал, расположенный на доступной высоте для инвалидов-колясочников. С его помощью можно построить маршрут следования, узнать об услугах и навигации вокзального комплекса, доступности для маломобильных граждан, а также получить видеоконсультацию со специалистом, в том числе и на русском жестовом языке.

Центр содействия мобильности ОАО "РЖД" работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Маломобильные пассажиры" или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента

оказания услуг.

Добавим, что на Горьковской магистрали такие зоны ожидания уже открыты на вокзалах Казань-1 и Казань-Восстание.

Напомним, создание специализированных залов ожидания впервые обсудили на совместном заседании общественного совета партпроекта "Единая страна – доступная среда" и рабочей группы ОАО "РЖД" по обеспечению доступности железнодорожного транспорта весной 2023 года. Тогда же подняли вопрос о совместном открытии комфортных залов ожидания Центров содействия мобильности на железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД".