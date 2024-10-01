Минцифры предлагает ввести блокировку анонинмых спам-звонков

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Минцифры России выступило с предложением о вводе блокировки анонимных спам-звонков, совершаемых компаниями на телефоны абонентов операторов связи. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как полагают разработчики документа, компании, осуществляющие массовый обзвон абонентов, должны сообщить информацию о своей деятельности и о цели звонка.
"Эти данные автоматически передадутся от оператора к оператору, и на телефоне абонента определится источник звонка, при этом абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать", - отмечают в Минцифры.
В случае, если компания не предоставит необходимую информацию, то такой вызов будет блокироваться. Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит Правительство РФ.
Ранее сообщалось, что запрет звонков с незнакомых номеров через мессенджеры введут в России.
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