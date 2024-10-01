Скорость мобильного интернета выросла на улице Рождественской в Нижнем Новгороде Бизнес

Компания МТС установила дополнительное телеком-оборудование на туристической улице Рождественской. Благодаря этому скорость мобильного интернета в районе главных ресторанов и гастрономических заведений выросла на треть.

"Улица Рождественская является сердцем Нижнего Новгорода. Она всегда находится в центре культурных событий и туристического потока, - напомнил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. - Расположенные на этой улице рестораны и кафе широко известны за пределами Нижнего Новгорода. Благодаря увеличению скорости мобильного интернета жители города и туристы смогут с еще большим комфортом делиться впечатлениями от посещения ресторанов и делать селфи на фоне исторических зданий".

Улица Рождественская действительно по праву считается одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Здесь каждое здание имеет важную историю и обросло легендами. Кроме того, именно эта улица является главным гастрономическим центром города. Здесь сосредоточены многочисленные кафе и рестораны.

Благодаря установке нового оборудования скорость интернета выросла на участке улицы Рождественской от площади Народного Единства до площади перед Благовещенским монастырём, а также в районе сквера имени Маркина, художественной школы №1, Рождественской церкви и других важных инфраструктурных объектов.