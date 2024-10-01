Число российских семей, которым денег хватает на всё, достигло исторического максимума Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доля российских семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, во II квартале 2024 года достигла исторического максимума. Об этом заявили аналитики РИА Новости после изучения данных Росстата.

Согласно информации, в апреле-июне 2024 года доля таких домохозяйств составила 4,9%. Для сравнения - в I квартале 2024 года показатель составлял 3,9%, годом ранее - 3,4%. Текущее значение является максимальным с I квартала 2016 года (более ранних квартальных данных в открытом доступе нет, отметили эксперты).

При этом, ранее самая высокая доля домохозяйств, которым хватало на всё, наблюдалась в 2019 году (3,5%) и 2023 году (3,4%).

Кроме того, во II квартале увеличилось число семей, которым денег хватает на всё, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи - их доля выросла до 37,4%.

Доля семей, у которых возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на 1% - показатель составил 47,6%.

А тех, кому денег хватает денег на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было 10% против 10,8% за аналогичный период прошлого года - это минимальное значение с начала 2016 года.

Семей, которым не хватает денег даже на еду, во II квартале Росстат не зафиксировал.

По последним данным статистического ведомства, реальные располагаемые доходы россиян во II квартале составили 9,6% в годовом выражении (в I квартале 6,4%).