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Бизнес

Приволжская транспортная прокуратура проведёт приём предпринимателей 5 ноября

30 октября 2024 09:16  [106] Бизнес

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура 5 ноября проведёт приём предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, приём будет проводиться уполномоченными работниками прокуратуры с 9:00 до 18:00 (13:00-13:45 - перерыв) по адресу: Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, д. 2.


"Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае, если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов", - уточнили в пресс-службе.

Для участия в приёме необходимо будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя.

Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: 8 (800) 100-19-15 (бесплатный) и 8 (831) 244-45-50.

Также в указанное время 5 ноября приём предпринимателей будет организован и в районном отделе - в Нижегородской транспортной прокуратуре, расположенной по адресу: Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 4, тел.: 8 (831) 248-63-47.

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Теги:
Предприниматели Прокуратура Транспорт
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