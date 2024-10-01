Приволжская транспортная прокуратура проведёт приём предпринимателей 5 ноября Бизнес

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура 5 ноября проведёт приём предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, приём будет проводиться уполномоченными работниками прокуратуры с 9:00 до 18:00 (13:00-13:45 - перерыв) по адресу: Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, д. 2.



"Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае, если предприниматель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов", - уточнили в пресс-службе.

Для участия в приёме необходимо будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя.

Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: 8 (800) 100-19-15 (бесплатный) и 8 (831) 244-45-50.

Также в указанное время 5 ноября приём предпринимателей будет организован и в районном отделе - в Нижегородской транспортной прокуратуре, расположенной по адресу: Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 4, тел.: 8 (831) 248-63-47.