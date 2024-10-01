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Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к снегопаду 1 ноября

31 октября 2024 18:58  [109] Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, который ожидается 1 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как рассказали в ведомстве, ночью 1 ноября рабочие бригады и спецтехника будут дежурить на самых сложных дорожных участках, чтобы при необходимости оперативно обработать противогололедными материалами спуски, подъемы, мосты и транспортные развязки. 

В городском дептрансе также добавили, что ранее готовность спецтехники к предстоящей зиме проверили в районах

"За каждым спецавтомобилем будут следить онлайн в диспетчерских центрах, чтобы маршруты уборки строго соблюдались. Новая техника, которая последние несколько лет в больших количествах пополняла парки наших дорожных предприятий, способствует более качественной и эффективной работе. Вместе с тем, просим нижегородцев – и автомобилистов, и пешеходов – предусматривать больше времени на дорогу в ближайшие дни и не торопиться, безопасность прежде всего. Кто ещё не "переобулся", сейчас – самое время", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели.

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Теги:
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