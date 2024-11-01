Нижегородский борец Садык Лалаев стал бронзовым призёром Чемпионата мира Спорт

Воспитанник нижегородской спортивной школы "Сормово" им. Круглова Садык Лалаев завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по спортивной борьбе - 2024. Об этом рассказали в городском депспорта. Соревнования в неолимпийских весовых категориях проходили в Албании.

Садык Лалаев выступал в греко-римском стиле в категории до 63 кг, начав в 1/8 финала с поединка против борца из Украины (1:3 в пользу нижегородца). В 1/4 финала Садык встретился со спортсменом из Ирана, встреча закончилась с равным счётом (2:2). В полуфинале спортсмен сразился с борцом из Казахстана, уступив ему со счётом 0:8.

Как рассказали в Федерации спортивной борьбы России, в четвертьфинальной схватке с иранцем Садык Лалаев получил травму, что сказалось на его полуфинальной встрече с представителем Казахстана. "В противном случае была бы совсем другая история", - подчеркнул президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Есть над чем работать. Весовая категория сложная. Ребята потяжелее были, пришлось вдвойне выкладываться, и в партере не всё получалось, как запланировано. Хочется бороться в олимпийском весе. Но для команды эта бронзовая медаль важна", – прокомментировал своё выступление Садык Лалаев.

"Это уже не первое достижение Садыка Лалаева на мировой арене, и он продолжает подтверждать свое мастерство! Молодец, Садык, мы тобой годимся!", – поздравил спортсмена директор городского депспорта Антон Ермаков.

Стоит отметить, что на счету сборной России по спортивной борьбе на этом турнире - пять медалей: золотая - у Абдулрашида Садулаева (весовая категория до 92 кг, вольная борьба), "серебро" - у Магомеда Магомаева (до 79 кг, вольная борьба), бронзовые награды, помимо Садыка Лалаева, завоевали Иналбек Шериев (до 70 кг, вольная борьба) и Эмин Сефершаев (до 55 кг, греко-римская борьба).